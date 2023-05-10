الجيش الأمريكي يدخل تعزيزات إلى قواعده النفطية شرقي سوريا

أدخل الجيش الأمريكي، أمس الثلاثاء، أرتالا عسكرية جديدة إلى قواعده غير الشرعية قرب حقول النفط والغاز ضمن الأراضي السورية، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق.

في وقت حلّقت طائراته في سماء المنطقة، تزامنا مع خروج مظاهرات شعبية جديدة ضد ممارساته في المنطقة.

و نقلا عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، بأن طائرة شحن أمريكية ترافقها طائرة مروحية حلّقت على علو منخفض في سماء مدينة الحسكة، مساء اليوم، قبل أن تهبط في قاعدتيه غير الشرعيتين في حي غويران ومدينة الشدادي جنوبي الحسكة.

وتابعت المصادر: “يأتي تحليق الطائرات بعد ساعات من دخول رتل عسكري أمريكي كبير إلى قواعده غير الشرعية في محافظة الحسكة، قادمًا من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

ويضم الرتل نحو 60 شاحنة، تحمل على متنها صهاريج وصناديق مغلقة ومواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت نحو قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة، فيما غادر رتل من الشاحنات بعد أن أفرغت حمولتها في وقت سابق في نفس القواعد، بحسب المصادر.

وخرج عدد كبير من أبناء القبائل العربية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، في مظاهرات شعبية ضد ممارسات الجيش الأمريكي وقوات “قسد” الموالية لها ضمن مناطقهم.

وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور إن العشرات من المدنيين من أهالي بلدات الحوايج وذيبان والشحيل في ريف دير الزور الشرقي، وبلدة المحيميدة غربي المحافظة، من أبناء قبيلتي البكارة والجبور العربيتين، قد خرجوا في مظاهرات شعبية غاضبة تنديدا بسوء الأوضاع المعيشية في المنطقة واحتجاجا على قطع الكهرباء، وحملات الاعتقال التعسفية وسرقة النفط، حيث أقدم المتظاهرون على قطع بعض الطرقات العامة وإشعال الإطارات المطاطية.

يشار إلى أن مناطق سيطرة الجيش الأمريكي و”قسد” الموالية لها شرقي سوريا، تشهد حالة من الغضب الشعبي والعشائري التي تزداد يومًا بعد يوم، نتيجة ممارساتهما ضد أبناء القبائل العربية وقيامهم بسرقة الثروات الباطنية من نفط وغاز وقمح، والقيام بحملات الاعتقال والتجنيد الإجبارية في صفوفها.

سبوتنيك