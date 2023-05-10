المركزي يرفع دولار الجمارك بنحو 34%

عدل مصرف سوريا المركزي بنشرته الخاصة بالجمارك والطيران سعر الدولار (الجمركي) ليصبح 6500 ليرة بدلا من 4 آلاف ليرة بمعدل زيادة 34 بالمئة.

وكان المركزي في نشرته (الجمارك والطيران) قبل الأخيرة حدد سعر الدولار 4 آلاف ليرة وحدد المدة الزمنية المعمول بها من 1-15 الشهر الجاري، لكنه مع يوم أمس 9 مايو 2023 عدل (رفع) سعر الدولار في النشرة، وهو ما أثار حالة تخوف من موجة ارتفاع أسعار جديدة نكون مقبلين عليها توازيا مع تنفيذ النشرة.

من جهته حذر الخبير أيمن ديوب من كلية الاقتصاد، بأن تعديل نشرة الدولار (الجمركي) يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر على الأسعار لأن كلف المستوردات ارتفعت، وبالتالي ارتفعت معها أسعار المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية بحيث يكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة.

وبين ديوب أن مبرر الزيادة غير واضح، خاصة أن معظم التوجهات خلال الفترة الماضية كانت عن ضبط حالة التضخم وتحقيق شبه استقرار في سعر الصرف وفي حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائدات للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة، أما إن كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها فيمكن أن يساهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة.

الوطن