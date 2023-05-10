التعادل يحكم قمة الريال والسيتي في الشامبيونز

جرت يوم أمس الثلاثاء مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني ومان سيتي الإنكليزي على أرضية ملعب برنابييه في العاصمة الإسبانية مدريد.

الشوط الأول انتهى بهدف ملكي خلافاً لمجريات اللعب وسجل الهدف فينيسيوس جونيور عند الدقيقة السادسة والثلاثين بتسديدة فائقة الجمال.

في الشوط الثاني تحسن مردود ريال مدريد واقترب من تعزيز النتيجة وبالمقابل كان السيتي واقعياً ونجح بالتسجيل من تسديدة محكمة لدي بروين في الدقيقة السابعة والستين عجز مواطنه كورتوا عن ردها.

وجاء الربع الأخير من المباراة تجارياً من السيتي الذي انكفأ للخلف وبحث الملكي عن الفوز فتصدى إيدرسون لرأسية بنزيما وتسديدة تشاوميني لتنتهي المباراة بأنصاف الحلول التي تبقي بطاقة النهائي بالملعب في لقاء الرد.

ويلعب في سهرة الأربعاء ميلان مع الإنتر في المباراة الثانية.

الوطن