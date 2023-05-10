المقداد في موسكو لحضور الاجتماع الرباعي الوزاري

تستضيف العاصمة الروسية موسكو اليوم الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد.

ووصل مساء أمس إلى موسكو وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة المقداد، للمشاركة في الاجتماع، حيث سيعقد الوفد السوري لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني.

وحسب بيان للخارجية السورية فإن الوفد السوري المشارك في هذا الاجتماع الذي يضم معاون وزير الخارجية أيمن سوسان وسفير سورية في روسيا بشار الجعفري، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار اهاب حامد من مكتب الوزير، سيجدد التأكيد على موقف سورية الثابت إزاء ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم دعم الإرهاب.

وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة خارجية الإدارة التركية في بيان أن وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو سيعقد اليوم في موسكو أول اجتماع رسمي مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وحسب الخارجية التركية فإن «الاجتماع الرباعي الذي سيشارك فيه وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران حسين أمير عبد اللهيان، سيتيح تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية».

بالتوازي وصف السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي في تصريح صحفي له أمس، آفاق المحادثات الرباعية بين وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران وروسيا، بـ«الواعدة».

وقال جلالي: «انطلاقاً من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع الدول الجارة وإزالة التوتر وحل القضايا عبر آليات إقليمية، فإن طهران دعمت على الدوام هذه الآلية لحل المشاكل العالقة بين تركيا وسورية».

وأشار إلى الجهود التي تبذلها طهران وموسكو للوساطة وحل الخلافات في إطار الآليات الإقليمية مثل «مسار أستانا» قائلاً: إنه «بعد عقد اجتماعات مختلفة على مستوى الخبراء ووزراء دفاع الدول الأربع، سيعقد اجتماع وزراء الخارجية اليوم الأربعاء».

وأضاف: إن آفاق هذا الاجتماع واعدة وتبشر بحل القضايا وإيجاد آليات إقليمية ومحلية جديدة، وإن دول المنطقة والدول الجارة ستستفيد من الإمكانات المتوافرة بين بعضها بعضاً لحل القضايا الإقليمية وكذلك من أجل تنمية العلاقات الثنائية.

من جانبه قال وزير الدفاع في الإدارة التركية خلوصي آكار أمس: إنه سيتم إنشاء مركز تنسيق عسكري في سورية، بمشاركة تركيا وروسيا وسورية وإيران.

وسبق لآكار أن كشف الأحد الماضي أن أنقرة تخطط لإنشاء مركز تنسيق ميداني في شمال سورية بالتعاون مع دمشق، وذلك في تصريحات صحفية بشأن اجتماع موسكو الرباعي الأخير الذي عقد في الـ25 من نيسان الماضي وضم وزراء دفاع سورية وروسيا وإيران وتركيا.

الوطن



