تونس: وفاة أمنيين وزائرين اثنين والقضاء على منفذ الهجوم على الكنيس اليهودي في جزيرة جربة 

أصدرت وزارة الداخلية التونسية أمس الأربعاء بيانا، كشفت فيه ملابسات الأحداث التي وقعت في جزيرة جربة.

وأعلنت وزارة الدّاخليّة التونسية مقتل 4 أشخاص بينهم عنصرين أمنيين خلال اعتداء مسلح على كنيس جنوب شرقي البلاد.

وقالت في البيان: "تُعلم وزارة الداخلية أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة".

وأضافت أن منفذ العملية حاول الوصول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان.

وأكدت الداخلية أن قوات الأمن تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا.

وذكرت أن العملية أسفرت عن إصابة عدد 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة وتوفي أحدُهم، كما لقي 2 من الزوار مصرعهم بالإضافة إلى إصابة عدد 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت الوزارة بأنه تم تطويق المعبد وتأمين جميع المتواجدين داخله وخارجه، مشيرة إلى أن الأبحاث متواصلة لمعرفة دواعي هذا الإعتداء الغادر والجبان.