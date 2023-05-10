الجزائر.. توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في شهر أبريل

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اعتقال 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية خلال أبريل الماضي.

وأضافت الوزارة أن القوات الجزائرية استرجعت 23 سلاحا ناريا وقنبلتين تقليديتي الصنع.

وأشارت إلى أنه وفي إطار مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال الفترة ذاتها، تم حجز 30.78 قنطارا من الكيف المعالج و320010 قرص مهلوس، و272062 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 11 جهاز كشف عن المعادن، و210 مطرقة ضاغطة و343 مولدا كهربائيا و103 عربات من مختلف الأصناف.

كما تم خلال الفترة نفسها توقيف 567 شخصا في إطار مكافحة التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، و109 تاجر مخدرات، و1011 مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية