التعادل الإيجابي ينهي مواجهة القمة بين الفتوة وجبلة 

تعادل فريق الفتوة مع ضيفه جبلة بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السوري الممتاز بكرة القدم سجّل هدف النوارس محمود البحر من ركلة جزاء في حين أحرز هدف التعديل للآزوري عن طريق سعد أحمد.

وبهذا التعادل رفع فريق الفتوة رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة في حين بات رصيد جبلة 31 نقطة في المركز الثاني.

وفي دمشق تغلب فريق حطين على مضيفه المجد بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل تناوب على تسجيل ثلاثية الحيتان كلّ من خالد كوجلي ومثنى عرقاوي وحمود الحمود

وبهذا الفوز رفع فريق حطين رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع في حين تجمد رصيد المجد عند 12 نقطة في المركز العاشر.

كما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء الكرامة وضيفه الطليعة سجل لإعصار حماه أمين حداد بينما عدَل لأزرق مدينة حمص مهند فاضل.

وبهذا التعادل رفع فريق الكرامة رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع في حين بات رصيد الطليعة 12 نقطة في المركز الثامن.

وتستكمل مباريات الجولة بلقاء الجيش والوحدة عصر غد الثلاثاء، كما تم تأجيل مباراة تشرين والوثبة إلى يوم 23 من شهر أيّار الحالي.