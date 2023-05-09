ألقت وزارة الداخلية القبض على عاملة منزلية تسرق المنازل التي تعمل فيها بقرى الأسد.

ونشرت الوزارة عبر مواقعها الرسمية معلومات حول “إلقاء القبض على عاملة منزلية تسرق المنازل التي تعمل فيها بقرى الأسد في ريف دمشق”.

وأوضحت الوزارة أن “العاملة سرقت مبلغ مالي من منزل تعمل به، وعند إلقاء القبض عليها عثر بحوزتها على مبلغ آخر بالدولار الأمريكي كانت قد سرقته من منزل آخر”.

“وسرقت المدعوة (س . ح) مبلغ مالي وقدره ثمانمائة ألف ليرة سورية عن طريق المغافلة من منزل أحد المواطنين أثناء عملها فيه، وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها”.

وأفادت الوزارة بأنه “أثناء تفتيش المتهمة عثر معها على مبلغ وقدره 21.500 دولار أمريكي، في حين اعترفت بسرقته منذ عدة أشهر من أحد المنازل التي عملت به مستغلةً غياب أصحاب المنزل”.

“وفتحت المتهمة الخزنة الموجودة في المنزل السابق ذكره بالاشتراك مع صديقها المدعو (م . غ)، والذي تم إلقاء القبض عليه أيضاً، ومازالت التحقيقات مستمرة معهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً”، بحسب الوزارة.

يشار إلى أن بعض المنازل السورية تستعين بعاملات خاصة بأمور توضيب المنزل من تنظيف وتدبير، منهم مقيمون ومنهم يزورونهم مرة في الأسبوع، ومنهم يساعدونهم عند تبدل الفصول وغيرها من الأمور التي تستدعي حضورهم وقد تكون صحية.



وزارة الداخلية