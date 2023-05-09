التجاري السوري يصدر تعليمات قروض الطاقة المتجددة

أصدر المصرف التجاري السوري تعليمات منح قروض تركيب واستخدام الطاقات المتجددة للقطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والخدمية والتجارية وفقاً للاتفاقية المبرمة مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

ونشر المصرف بياناً عبر “فيسبوك” تم تحديد فيه “سقف قرض مشروع المنظومة الكهروضوئية أو العنفة الريحية للقطاع المنزلي بـ 25 مليون ليرة سورية ضمن كفاية الدخل للمقترض بمدة سداد لا تتجاوز 15 سنة”.

كما حدد المصرف “قرض مشروع منظومة السخان الشمسي بسقف 5 ملايين ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات، وقرض مشروع منظومة العزل الحراري بسقف 25 مليون ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 10 سنوات”.

وأوضح المصرف أن “سقف قرض مشروع المنظومة الكهروضوئية و أو العنفات الريحية بالنسبة للقطاع الزراعي هو 20 كيلوواط ساعي كحد أقصى بـ 75 مليون ليرة وبمدة سداد لا تتجاوز 10 سنوات”.

وحدّد المصرف سقف “قروض القطاعات الصناعية أو التجارية أو الخدمية لمشروع المنظومة الكهروضوئية أو العنفات الكهروريحية 20 كيلوواط ساعي كحد اقصى بـ 75 مليون ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات”.

“وتحدد قيمة الفوائد على القرض بصفر بالمئة مع عدم تحميل المقترض أي عمولات مصرفية أو طوابع أو رسوم على العقد لقروض القطاع المنزلي حصراً، حيث تدفع جميعها من قبل الصندوق”.

“فيما تتولى فروع المصرف إجراءات المنح مع السماح بقبول الضمانات العقارية والكفالات الشخصية ومشاركة شريكين في السداد بدلاً من شريك واحد للحصول على سقف القرض المطلوب للقطاع المنزلي، وبهدف تمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول عليه”.

وأشار المصرف إلى أن “الراغب بالحصول على قرض الطاقة المتجددة يتوجب عليه مراجعة صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وتقديم طلب”.

“ويزوّد الصندوق في حال الموافقة المقترض بوثيقة موجهة للمصرف تتضمن الموافقة الفنية وتحديد سقف القرض الممكن تمويله، وفقاً لدراسة الصندوق وحجم الاستطاعة وقيمة القرض والجهة أو الشركة المنفذة”.

وبناء على التعليمات، ينفذ المصرف “الدراسة الائتمانية لطلب المقترض بعد وروده من الصندوق، ثم يتم إعلامه بالموافقة وعند تركيب منظومة الطاقة المتجددة وإعلام المصرف بذلك يتم إيداع مبلغ القرض في حساب الجهة أو الشركة المنفذة بموجب موافقة الصندوق”.

وكانت أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك، مؤخراً، عن إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة الطاقة المتجددة المستدامة عن طريق مصرف التوفير بسقف 10 مليون ليرة سورية لمدة عشرة سنوات بدون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين على أن تكون فوائد القرض مدفوعة من قبل صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت تقسيط حكومي لتركيب الطاقة المتجددة ومنح جملة من القروض في المصرف التجاري السوري تسهيلاً لذلك.