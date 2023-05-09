ماهر بحري: إذا تمكنا من الفوز في جميع المباريات المتبقية سنتوج باللقب

أعرب ماهر بحري، المدير الفني لفريق جبلة، عن ثقته في أن فريقه يملك أفضل الفرص للفوز ببطولة الدوري السوري الممتاز بكرة القدم هذا الموسم، على الرغم من تأخره بثلاث نقاط عن الفتوة.

وقال ماهر بحري في تصريحات صحفية عقب لقاء فريقه أمام الفتوة: “جئنا إلى دمشق بهدف تحقيق الفوز، لكن المباراة شهدت توازناً بين الفريقين، وتأثر اللاعبون بضغط النقاط والخوف من الهزيمة، مما أثر على جودة اللعب بين المتصدر والوصيف”.

وأوضح بحري: “بدأنا المباراة بشكل حذر وعند حدوث التعادل قمنا بإجراء تغييرات هجومية، وفي بعض الأحيان تتبدل الأمور على أرض الملعب عما كنا نتوقعه، وهذا شيء طبيعي في مباريات حساسة كهذه”.

وأشار بحري إلى تحسن أداء جبلة في الشوط الثاني بعد التغييرات، خصوصاً في المنطقة الهجومية، وقال: “كان بإمكاننا العودة إلى المباراة والتسجيل، وكنا نتمنى أن نحقق الفوز لإسعاد جماهيرنا”.

ولفت بحري إلى أن الفتوة اعتمد على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني للحفاظ على ليحافظ على النتيجة ويظل في المقدمة”.

وأكد مدرب جبلة أن هناك 4 مباريات حاسمة أمام الفريق، بالرغم من التعادل إلا أن الأمور ما زالت طبيعية والفارق ثلاث نقاط فقط، ولدينا مباراة مؤجلة عن باقي الفرق”.

وختم حديثه بقوله: “الفتوة سيواجه فرق منافسة، وأعتقد أن حظوظنا أفضل إذا تمكنا من الفوز في جميع المباريات المتبقية، حينها سنتوج باللقب”.

يذكر أن فريق جبلة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم وبرصيده 31 نقطة.

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