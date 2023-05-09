إحباط محاولة إنزال لمجموعة كوماندوس أوكرانية على ضفة نهر دنيبر

أعلنت القوات الروسية اليوم أنها تصدت لعملية إنزال قامت بها مجموعة من المخربين الأوكرانيين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر عسكري قوله: إن “المجموعة قامت بمحاولة إنزال فاشلة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر شمال مدينة اليوشكا باستخدام سبعة زوارق سريعة”، موضحاً أن القوات الروسية تصدت للمحاولة وأفشلتها، حيث لاذت المجموعة بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن مداخل جميع الجزر عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون وعند المخرج إلى خليج دنيبر تخضع في الوقت الحالي للسيطرة الكاملة للقوات الروسية.

من جهته أفاد ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات (تسنتر) الروسية بأن قاذفة روسية من المجموعة قصفت جسراً عائماً للقوات الأوكرانية، ودمرت طائرة دون طيار.

وقال سافتشوك: “على محور كراسنوليمانسكي وجهت وحدات من المجموعة ضربات نارية لمناطق تمركز قوة بشرية وآليات نارية للقوات الأوكرانية، وقصفت قاذفة قنابل من المجموعة جسراً عائماً ومعاقل تجمع للقوميين الأوكرانيين، كما دمرت منظومات الدفاع الجوي طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.