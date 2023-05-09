عمل جراحي نوعي لورم في الرأس بمشفى الباسل بطرطوس

تمكن الكادر الطبي في قسم الجراحة العصبية بالهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس من إجراء عمل جراحي نوعي، وهو استئصال ورم سحائي في الرأس لمريضة في العقد الرابع من العمر.

وقال الدكتور اسكندر عمار مدير عام الهيئة العامة للمشفى: إن المريضة راجعت المشفى، وهي تعاني من صداع مع تدني شديد في القدرة النظرية لديها بالعين اليمنى بين 1 و10 درجات حسب الاستشارة العينية التي أجريت لها.

وأضاف عمار: إنه تم إجراء الاستقصاءات اللازمة للمريضة فتبين وفق اللغة الطبية “وجود ورم سحائي كبير الحجم على حساب جناح الوتد الأيمن يمتد فوق السرج التركي بالعين دافعاً للتصالب البصري، ويحرف البطيئات والمشول نحو الجهة اليسرى”، ومن ثم تم تحضير المريضة لإجراء العمل الجراحي الدقيق الذي تم خلاله إزالة الورم عن الأوعية المحيطة والعصب البصري واستئصاله بشكل تام.

ولفت عمار إلى أنه تم وضع المريضة في قسم العناية المشددة، وبعدها في شعبة الجراحة العصبية لمتابعة وضعها الصحي، ليتبين تحسن القدرة البصرية لديها مع تحسن وضعها بشكل عام، حيث تم تخريجها من المشفى، وهي بحالة جيدة.

يشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العمل الجراحي النوعي مؤلف من الدكتور إيمان علي اختصاصي جراحة عصبية والدكتور سليمان العلي والأطباء المقيمين أغيد شاش وعلي قاسم وسومر محمد ودكتورة التخدير ياسمين نبهان ومقيم التخدير الدكتور بلسم محمود.