الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة

09-05-2023

الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملحوظ لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحياناً فوق مناطق متفرقة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

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