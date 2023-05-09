الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملحوظ لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحياناً فوق مناطق متفرقة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.