13 شهيدا و20 جريحا الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على غزة

وصل عدد الشهداء الفلسطينيين في المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر ارتفع إلى 12 شهيداً وإصابة 20 آخرين..

وفي التفاصيل: شن إن طيران الاحتلال سلسلة غارات مستهدفاً الشقق السكنية وبعض المناطق في مدينة غزة ورفح وخان يونس وسط القطاع وشماله ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء عرف منهم [جهاد غنام 62 عاماً]و[خليل البهتيني 44 عاماً] و[طارق عز الدين] وأصيب 20 آخرون وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وكانت حصيلة أولية سابقة أفادت باستشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع.