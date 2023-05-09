09-05-2023
13 شهيدا و20 جريحا الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على غزة
وصل عدد الشهداء الفلسطينيين في المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر ارتفع إلى 12 شهيداً وإصابة 20 آخرين..
وفي التفاصيل: شن إن طيران الاحتلال سلسلة غارات مستهدفاً الشقق السكنية وبعض المناطق في مدينة غزة ورفح وخان يونس وسط القطاع وشماله ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء عرف منهم [جهاد غنام 62 عاماً]و[خليل البهتيني 44 عاماً] و[طارق عز الدين] وأصيب 20 آخرون وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.
وكانت حصيلة أولية سابقة أفادت باستشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع.
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