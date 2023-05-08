23 مليون قيمة الضبوط في اللاذقية خلال يوم واحد !

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر أن المديرية غرّمت مخبزاً ومعتمد لبيع الخبز بمبلغ 23.8 مليون ليرة سورية، من إجمالي 46 ضبطاً نظمتها اليوم .

وبيّن زاهر أنه تم ضبط مخبز بمخالفة الاتجار والتّصرف بكمية 29 كيس دقيق تمويني، وبيعها بالسوق السوداء، وأن الغرامة التي فُرضت بحق صاحب المخالفة بلغت حوالي 11 مليون ليرة سورية .

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه تم ضبط معتمد لتوزيع الخبز بمخالفة استجرار 1040 ربطة بالسعر المدعوم، وبيعها خارج البطاقة الإلكترونية بالسعر الحر ليتم تغريمه بمبلغ 13 مليون ليرة.

كما ضبطت المديرية منشأة في المنطقة الصناعية باللاذقية، بمخالفة الغش والتدليس، حيث تقوم المنشأة باستجرار مادة الطحينية بدون بطاقة بيان مواصفة من محافظات أخرى، ضمن بيدونات بلاستيك زنة الواحد منها 23 كيلو غرام، وإعادة تعبئتها ضمن عبوات 400 غرام، ووضع بطاقة بيان على أنها إنتاج محافظة اللاذقية بقصد تسويقها وتضليل جهاز حماية المستهلك.