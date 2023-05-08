الرئيس الأسد يبحث مع نظيره الجزائري عودة سورية إلى الجامعة العربية

أجرى الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بحثا خلالها مسألة عودة سورية إلى الجامعة العربية والأوضاع في المنطقة العربية.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، أعرب الرئيس الأسد لتبون عن “شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها الأخير من أجل استعادة سورية في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار”.

بدوره، أعرب تبون عن “تقديره وترحيبه لعودة سورية إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق التقدم والمناعة وللعمل العربي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية”.

ونقل البيان أنه “تم الاتفاق بين الأسد وتبون على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثفة، يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.”

وكالة الأنباء الجزائرية