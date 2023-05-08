غرام الذهب ..470ألأف ليرة والليرة الذهبية تتخطي حاجز 4 مليون ليرة!!

سجلت أسعار الذهب في سورية، اليوم، مستوى جديد غير مسبوق في تاريخ «الذهب السوري»، حيث ارتفعت بمقدار 10 آلاف ليرة، حيث وصل سعر الغرام إلى 470 ألف ليرة سورية لغرام 21 قيراط، فيما تخطت «الأونصة الذهبية السورية» حاجز 17مليون ليرة لأول مرة في تاريخها.

ارتفاع أسعار الذهب جاء متزامنا مع الارتفاع الكبير في الأونصة العالمية، حيث وصلت إلى 2020.80 دولاراً للأوقية

ووفقا لمؤشر "بزنس2بزنس"، لأسعار الذهب في سورية، فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 470 ألف ليرة للمبيع و 469 ألف ليرة للشراء، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 402857 ليرة للمبيع و 401857 للشراء، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم.

ولأول مرة في تاريخها، وصل سعر الأونصة الذهبية السورية، إلى 17 مليون و 492 ألف ليرة، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 إلى 4 مليون و 5000 ليرة.

وكان رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي، بيّن سابقا، أن أسعار الذهب مرتبطة بسعر الأونصة عالمياً، ما ينعكس بشكل ملحوظ على أسعار الذهب محلياً بعلاقة طردية.

وأكد جزماتي، أن هذا الارتفاع لا يؤثر أبداً على مخزن المركزي من الذهب، موضحاً أن آثاره تنعكس محلياً في سوق الذهب بالإقبال الشديد من المواطنين على الشراء رغم ارتفاع أسعاره وهو سبب غير معروف وأساساً غير صحيح، لأنه خلال لحظة قد ينكسر سعر الأونصة وبالتالي ينخفض سعر مبيع غرام الذهب.

وكانت نقابة الصاغة، طلبت من كافة أعضائها المنتسبين الالتزام بالتسعيرة الرسمية لمبيع الذهب وشرائه والتي تصدر عنها بشكل يومي، محذرة في الوقت نفسه كافة محال بيع الذهب من مغبة عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة تبعاً للعقوبات واجبة التطبيق في هذه الحالة بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة وفقاً لحجم المخالفة.

ودعت الجمعية، إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية، كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، عند استلاهم بضاعة ذهبية من أي ورشة، لأن يحددوا في الفاتورة الوزن فقط على حدا، والأجور بالليرة السورية حصرا.

وطلبت من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة بغير السعر النظامي الصادر عن الجمعية، وخصصت أرقام للشكاوي وهي: 0112248005 و 0991937718.

وكان مصرف سورية المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7500 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 8269.13.

يذكر أن رئيس جمعية الصاغة “غسان جزماتي”، كان نفى في وقت سابق، التوقعات التي تقول بأن غرام الذهب سيصل إلى 500 ألف ليرة، وكانت أسعار الذهب في سورية، انتهت العام الفائت 2022، عند 330 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 460 ألف ليرة، بمقدار ارتفاع قدره 130 ألف ليرة، وهو ما نسبته قرابة قرابة 40%.

