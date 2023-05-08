خاصية مرتقبة في واتساب.. إظهار المكالمات الفائتة على الأندرويد

يعمل تطبيق التراسل الفوري “واتساب” الأكثر شهرةً واستخداماً حول العالم باستمرار على إضافة العديد من المميزات لتطبيقه والتي تساعد في تسهيل استخدام التطبيق من قبل كافة المستخدمين حول العالم.

ميزة جديدة لمستخدمي الأندرويد

وفي هذا السياق، يعتزم تطبيق “واتسآب”، طرح ميزة جديدة ستبرز أسماء المكالمات الفائتة باللون الأحمر داخل علامة تبويب المكالمات، وذلك لمستخدمي نظام الأندرويد.

ووفقاً لموقع WABetaInfo””، الذي يتتبع التغييرات في إصدارات “واتساب”، فإن تطبيق المراسلة الشهير قد بدأ في طرح ميزة جديدة لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد.

إبراز المكالمات الفائتة

وقد يلاحظ مستخدمو إصدار تحديث أندرويد بيتا رقم 2.23.10.4 شيئاً مختلفاً في علامة تبويب المكالمات، وعلى وجه الخصوص، يتم الآن تمييز اسم جهات الاتصال (أو رقم الهاتف، في حالة كانت المكالمة من جهة اتصال غير معروفة) باللون الأحمر في علامة تبويب المكالمات في حال فاتتك مكالمتهم.

وسيبرز التحديث الجديد بوضوح أسماء المكالمات الفائتة باللون الأحمر، مما يسهل على المستخدمين التعرف بسرعة على المكالمات التي فاتتهم.

وقد كانت هذه الميزة الثانوية متاحة على “واتساب” لنظام iOS لعدة سنوات، وستكون قريباً متاحة لهواتف آندرويد.

الميزة حاليًا قيد الاختبار

وبحسب ما أورد موقع “غادجيتس ناو”، فإن الميزة الجديدة حالياً في مرحلة الاختبار ومتاحة لمختبري الإصدار التجريبي، ومن المتوقع أن يتم طرحها قريباً لمستخدمي أندرويد.

دعم الخصوصية في الواتساب

خلال الساعت القليلة الماضية، أطلق “واتساب” ميزة أمنية جديدة تمكن المستخدمين من فهم وإدارة إعدادات الخصوصية عبر مراجعتها، وتتيح الميزة ظهور لافتة تشمل إعدادات الخصوصية التي تتيح أمامك سلسلة من الاختيارات تتضمن:

– تحديد من ترغب في التواصل معك أو إضافته لمجموعات المحادثة.

– إدارة جهات الاتصال التي تم حظرها.

– التحكم في معلوماتك الشخصية عبر تحديد فئة المتابعين الذين تتواصل معهم وتمكينهم من رؤية صورة ملفك الشخصي أو آخر ظهور لك على التطبيق وغيرها.

– التحكم في اختفاء الرسائل وتفعيل ميزة النسخ الاحتياطي المشفر بين الطرفين.

ربط 4 أجهزة بنفس الرقم

وفي وقت سابق، أتاح “واتساب”، في وقت سابق، ميزة تسمح لمستخدميه بالدخول إلى نفس الحساب عبر ربطه بـ 4 أجهزة وبنفس الرقم، وذلك وفقاً لما أعلن عنه مارك زوكربيرج، مؤسس شركة “ميتا”، المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة (واتساب وفيسبوك وإنستغرام).

كيفية استخدام الميزة الجديدة؟

وأكد تطبيق “واتساب”، أنه يمكن للمستخدمين ربط الحساب الخاص بهم بما يصل إلى أربعة أجهزة، مما يضمن أن تظل محادثاتهم متزامنة ومشفرة ويمكن الوصول إليها حتى عندما يكون هاتفهم غير متصل بالإنترنت.

وأوضح، أنه بعد تحديث “واتساب” على سطح مكتب ويندوز الخاص بهم، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزات جديدة، بما في ذلك خيارات مكالمات الفيديو والصوت وربط الجهاز لجميع الأجهزة تقريبًا.

وقال “واتساب”: “لا يوجد شاحن لا مشكلة، يمكنك ربط واتساب بما يصل إلى أربعة أجهزة حتى تظل محادثاتك متزامنة ومشفرة ويمكن الوصول إليها حتى بعد أن يصبح هاتفك غير متصل بالإنترنت”.

الامارات نيوز