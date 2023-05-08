نصائح ذهبية تضمن شحن الهاتف بشكل آمن

تتسبب الطريقة غير الآمنة عند شحن الهواتف المحمولة في تزايد معدلات حرائق المنزل نتيجة لحدوث ماس كهربائي، ونتيجة لجهل البعض للخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها عند شحن الهاتف المحمول، فإن احتمالية زيادة فرص حدوث تلك الحرائق تظل كبيرة، فضلا عن الأضرار المادية الناتجة عنها لذا خلال السطور التالية نقدم لكم بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند شحن الهواتف.

نصائح لعملية شحن أكثر أمانا

وفقا لما ذكر في موقع saga.co.uk، فإن هناك 7 إرشادات يجب أخذها في الاعتبار عند شحن الهاتف، وهي:

-امتنع عن استخدام الشواحن الرخيصة

سبب من الأسباب الرئيسية التي ينتج عنها كوارث عند شحن الهواتف، هو الاستعانة بأجهزة شحن رخيصة، وبالتالي تفتقر لعلامات السلامة الصارمة التي تتبع كل منتج، والنتيجة أنها قد تنفجر بمجرد توصيلها بمقبس الحائط.

-وصلة شاحن متعددة الاستخدام

في بعض الأحيان، يقبل البعض على شراء وصلات الشاحن التي يمكن استخدامها لشحن أكثر من جهاز وبالتالي تتسبب تلك العملية في اختلاف مقدار التيار الكهربائي الذي يتعرض له كل جهاز وتزيد من فرص حدوث الماس الكهربائي، ومن جانبهم ينصح الخبراء بضرورة استخدام الشاحن المخصص لكل جهاز.

-شراء الشاحن الأصلي

في حال كنت تستخدم الشاحن الأصلي للجهاز الخاص بك وتعرض للتلف، لا تتردد في شراء آخر أصلي حتى وإن كان أغلى ثمنا، كونه يخضع لمعايير السلامة والدقة، واحرص على شراء الشاحن من جهة موثوقة.

-لا تغطي الشاحن عند الاستخدام

انتشرت العديد من القصص التي توضح انفجار الهواتف أثناء الشحن أسفل الوسادة، لذا تأكد من عدم وجود مصدر آخر يزيد من حرارة الجهاز عند الشحن حتى لا ينفجر الهاتف أثناء الشحن.

-افصل الهاتف بعد انتهاء عملية الشحن

خطوة مهمة عليك الانتباه إليها وهي فصل الجهاز عند إتمام عملية الشحن، وعدم تركه متصلا بالكهرباء طوال الليل، لذا يستحسن شحن الجهاز بمقدار معين قبل النوم واستكمال عملية الشحن في الصباح، أو شحنه قبل التوجه للنوم.

-تأكد من سلامة الشاحن

يستخدم البعض الشاحن وهو في حالة رثة على سبيل المثال يكون الكابل مهترئ أو فتحات مكبس الشحن غير متزنة، وبالتالي يمكن أن ينتج عنها أما الصعق بالكهرباء أو نشوب الحريق، لذا يفضل استبدال الأجهزة التالفة بأخرى جديدة على الفور.

-لا تستخدم مصدر للكهرباء واحد

ابتعد عن توصيل أكثر من هاتف محمول بمقبس حائط واحد باستخدام محول متعدد المقابس، حتى لا يتسبب اختلاف التيار الكهربائي في إصابة البطارية بأضرار على المدى القصير، أو انفجار البطارية بشكل مفاجئ.

الامارات نيوز