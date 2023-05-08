08-05-2023
ماذا لو تناولتم خبز النخالة يومياً؟
يستبدل الكثير من الناس الخبز الأبيض بخبز النخالة. وذلك بناءاً على نصيحة خبراء التغذية.
وفيما يلي سنتحدث عن أهم الفوائد الصحية التي يقدّمها خبز النخالة.
1-يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ويحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم. وهذا ما يقلّل من خطر الإصابة بالسكري.
2-تعد نخالة القمح والخبز المصنوع من نخالة القمح من المواد الغنية بالألياف الغذائية التي تخفّض مستويات الكوليسترول في الدم.
3-يساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان. مثل سرطان القولون.
4-يحتوي على نسبة عالية من الألياف. والتي بدورها تسهّل عملية الهضم.
5-يساعد في تعزيز جهاز المناعة في الجسم.
6-يحسّن صحة الجهاز العصبي.
7-يساعد في إنقاص الوزن.
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