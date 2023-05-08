08-05-2023
الفلفل الحار.. فوائد صحية عجيبة لا تقدر بثمن
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بإضافتكِ للفلفل الحار ستزيد فعالية. وفائدة طبقكِ. وخياراتكِ الصحية للخضراوات لما له من فوائد صحية للجسم. سنعرفك على أبرزها:
يزوّد الجسم بالعديد من المعادن. والفيتامينات. مثل: فيتامين A. وفيتامين C. والبيوفلافونويد.
يساعد في خفض مستويات الكولسترول السييء في الدم. ورفع الكولسترول الجيد. وتبعا لذلك المساهمة في تعزيز صحة القلب. والشرايين.
يعدّ مضاداً قوياً للالتهابات
يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في الوقاية من السرطانات والأورام.
يساعد في التخلص من احتقان الجيوب الأنفية.
يعالج آلام الرأس
الصداع النصفي
يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيمها.
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