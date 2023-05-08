08-05-2023
دراسة حديثة.. عنصر في البندق قد يكون علاج للعقم عند الرجال
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إنَّ تناول المكمّل الغذائي من معدن السيلينيوم يحسّن نسب نجاح الإنجاب بنسبة 56 في المائة.فيما يلي دراسة تشجع على تناول البندق واليك مفعوله الصادم:
إنَّ معدن السيلينيوم الموجود في البندق مهمّ جداً لصحّة الهرمونات. وما على الرجال سوى تناول القليل لصحّة الحيوانات المنويّة. لأنَّ نقصاً صغيراً من هذا المعدن قد يكون كارثياً على الصحّة الإنجابية.
وتبيّن نتائج دراسة علمية أنَّ الرجال الذين يعانون من مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون. ويعانون من العقم. يملكون أيضاً مستويات منخفضة من السيلينيوم. أقلّ بكثير ممن يتمتعون بمعدل خصوبة عال.
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