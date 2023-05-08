هزة أرضية تضرب شمال غرب تدمر 

08-05-2023

هزة أرضية تضرب شمال غرب تدمر 

أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الاثنين، أن هزة أرضية قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غربي مدينة تدمر بـ 80 كم، شرق مدينة حماة بـ 75 كم عند الساعة 12.25.

من جهته، أعلن مرصد الزلازل الأردني أنه سجل عند الساعة 12:25 اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر على بعد 80 كلم شمال شرقي مدينة حماة في سوريا.

أما مركز “آفاد” التركي (إدارة الطوارئ والكوارث)، فقد أكد وقوع هزة بقوة 4.3 على مقياس ريختر، ومركزها مدينة تدمر السورية.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أي أضرار للهزة الأرضية.

وضرب زلزالان مدمران، فاقا بقوتهما 7 درجات على مقياس ريختر في السادس من فبراير الماضي جنوب تركيا، وطالت آثارهما بشكل مباشر الشمال السوري، حيث أسفرا عن آلاف الضحايا ودمار هائل بالمباني والبنى التحتية.

روسيا اليوم

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