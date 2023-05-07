القبض على مجرمين سلبا صائغ ذهب بحمص بعدإطلاق النار عليه

القت قوى الأمن السورية القبض على الشخصين اللذين قاما بإطلاق النار على صائغ الذهب موريس كحيلة وسلبه 3 كيلو من المصاغ يوم الثلاثاء 2 أيار الماضي على باب منزله في حي باب السباع.

وكان الصائغ موريس قد تعرض لسرقة من قبل لصين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية في حي باب السباع قبل أيام.

وبحسب المصادر فأن اللصين كانا ملثمين وقاما بإطلاق النار على الصائغ وسرقة حقيبة بداخلها حوالي 3 كغ ذهب ولاذا بالفرار، مشيراً إلى أن الصائغ البالغ من العمر 74 عاماً، كان متوجهاً من منزله بحي باب السباع إلى محله الكائن بحي المرجة والذي يبعد عن منزله نحو كم.

حيث تم إسعاف الصائغ إلى مستشفى الزعيم بحي عكرمة وأجريت له عملية جراحية.



وكالات