القبض على سارقين من خلال ادعائهما على بعضهما

ادعى إلى مركز شرطة بانياس شخص يدعى (علي . م) بسرقة جواله من قبل المدعو (محمد. ش) وبعد إلقاء القبض على المشكو منه ادعى أيضاً بسرقة مبلغ مالي وقدره مائتان وسبعون ألف ليرة سورية من قبل المدعي.

ونتيجة الأقوال المتضاربة فيما بينهما وبالتوسع بالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بسرقة عدد من الدراجات النـ.ارية في طرطوس وبانياس بالاشتراك مع شخص يدعى (ابراهيم، ز) وسرقة محل خضار من قرية (الشيخ سعد) وبيع الدراجات وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

تم إلقاء القبض على المذكور (ابراهيم . ز ) وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه ، وبدلالتهم تم استرداد إحدى الدراجات النـ.ارية المسروقة وسلمت إلى صاحبها أصولاً، وبتدقيق وضعهم عثر بحق أحدهم على إذاعتي بحث ونشرة شرطية بجـ.رم السرقة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية