إيران: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، على هامش زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، إنه جرى خلال هذه الزيارة، التوقيع على مذكرة تعاون مع الجانب السوري، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة لزيادة تصدير المنتجات في مجال الاتصالات، ولمشاركة الشركات الخاصة الإيرانية لتوفير البنية التحتية التي تحتاجها سوريا، ونوقشت قضايا التعاون الثنائي”.

وشرح الوزير الإيراني أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السوري، قائلا إنها تشمل “توفير البيانات الفضائية التي لدينا إلى صنع الأقمار الصناعية التي تحتاجها سوريا”، لافتا إلى أنه “تم إبرام اتفاقيات جيدة في مجال تصميم الخدمات الرقمية وإتاحة تجارب الجمهورية الإسلامية بما يتماشى مع تصميم الحكومة الإلكترونية والذكية”.

وكشف الوزير زارع بور أنه بهدف متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات، تم تشكيل مجموعة عمل خاصة تتألف من ممثلين عن الجانبين السوري والإيراني.

يأتي ذلك، في إطار زيارة تاريخية أجراها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى سوريا، حيث وقع مع الرئيس السوري بشار الأسد مذكرة تفاهم لخطة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين.

المصدر: إيرنا