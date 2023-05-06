بفارق أقل من شهرين .. وفاة شقيقَين بسبب علبة بروتين مهرّبة ومزوّرة

تسببت علبة متمم غذائي “بروتين” مزورة بوفاة شابين شقيقين في مدينة “اللاذقية” بعد تناولها على أنها أصلية لنوع معروف.

وفارق المهندس “كرم مازن زيدان” الحياة أول أمس عن عمر يناهز 26 عاماً. وذلك بعد وفاة شقيقه المحامي “نوار” يوم 27 آذار الماضي. الذي رحل عن 28 عاماً.

وكتب “مأمون زيدان” وهو عمّ الشابَين الراحلَين. عبر صفحته على فايسبوك أن الأغلبية تتحدث عن وفاة المرحومين “نوار” و”كرم”. مضيفاً أن أغلب الرياضيين يتناولون متممات غذائية “بروتين” ومنهم المرحومَين.

وتابع “زيدان” قائلاً «ولكن العلبة الأخيرة على ما يبدو مزورة لنوع معروف. ونصيحتي تأكدوا من المصدر لا يجوز عليهم سوى الرحمة ولا يجب تداول أحاديث مغلوطة».

وأعادت وفاة الشابين الحديث عن الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومخاطرها. بما في ذلك المتممات الغذائية مثل البروتين والتي تنتشر بشكل واسع بين الرياضيين لا سيما الذين يمارسون رياضة كمال الأجسام.

ولا يتوقف التهريب على المتممات الغذائية. بل يصل إلى جميع أنواع الأدوية بما فيها الخاصة بالسرطان. والتي تغيب عنها أي رقابة ما يزيد من احتمالات تزويرها والتلاعب بمكوناتها ما يهدد حياة من يتناولها.