الفروج يهبط من برجه العاجي والبيض يواصل التحليق

هبطت أسعار الفروج في سورية خلال الأيام الماضية، عن "برجها العاجي"، لتعود لمستوياتها القياسية التي بدأتها منذ بداية العام الجديد، والتي لا تزال خارج القدرة الشرائية، لغلائها مقارنة بمستوى الدخل.

وبحسب ما رصد، في أحد المناطق الشعبية بدمشق، بلغ سعر كيلو الفروج المنظف 21500 ليرة ل.س بعد أن وصل إلى 32 ألف ليرة مؤخرا، وكيلو السفن 38 ألف ليرة، والفخاذ 26 ألف ليرة، والجوانح 20ألف ليرة، والسودة 31 ألف ليرة، والقوانص 12ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الشاورما 98ألف ليرة والسندويشة حجم كبير 11 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأسعار البيض، فلم تسجل أي انخفاض يذكر، فالبيضة بـ 1000 ليرة، في المناطق الشعبية، والصحن 27500 ليرة، علما أن الأسعار تختلف من مكان لآخر وقد تزيد أو تنقص وفقا للمنطقة والمحافظة.

وكان عضو لجنة مربي الدواجن، حكمت حداد، قال بأن سعر الدجاج سينخفض، لأن الوضع بات أفضل لمربي الدواجن، وبعضهم عاد للتربية وهذا سيؤدي لتحسن الإنتاج.

وأضاف حداد، أنه في حال تم استيراد الأعلاف عن طريق المنصة وانخفضت أسعارها فإن الانفراج سيكون أكبر، واقترح على الحكومة أن تعطي القطع الأجنبي لمؤسسة الأعلاف لتستورد مباشرة من لبنان كون أسعار الأعلاف لديهم أقل من سورية، وذلك عوضاً عن إعطاء المجال للمستورد لاستيراد المادة عن طريق المنصة.

وبالنسبة لأسعار اللحوم،أيضا في منطقة شعبية، بلغ سعر كيلو هبرة الخاروف 85ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 80 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم الغنم 85 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الخروف بعظم 60ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 70 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 60ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 75 ألف ليرة.

مع الإشارة إلى أن الأسعار في المناطق الراقية، حافظت على "أبراجها العاجية"، التي وصلت في بعض المناطق إلى 120 ألف ليرة للكيلو.

وكان عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الحرفيين بدمشق ادمون قطيش، بين أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى غلاء الأعلاف ووجود شح بالمادة وقلة الإنتاج.

وبين قطيش، لإذاعة شام اف ام، أن سعر كيلو الخروف الحي بـ 34 ألف ليرة، والعجل الحي 30 ألف ليرة، أما كيلو لحم الخروف بـ 110 آلاف ليرة، ولحم العجل ما بين 70 و80 ألف ليرة.

وأشار قطيش إلى عزوف عدد كبير من المربين عن العمل في مجال تربية المواشي نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والنقل بين المحافظات، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم في دول الجوار أغلى من الأسعار داخل سورية.

بزنس 2بزنس