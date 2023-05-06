حملة لمتابعة المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني بالحسكة

أكد مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف، أنه سيتم البدء اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، بتنفيذ حملة متابعة المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال دون سن الخمس سنوات.

وأوضح خلف أن حملة اللقاح التي ستبدأ يوم غد الأحد المصادف في اليوم السابع من شهر أيار الجاري، غير محددة فترة نهايتها، والتي ستشمل جميع اللقاحات الروتينية الكاملة "شلل، حصبة، كزاز" وكل ما يحتاجه الطفل من لقاحات.

ولفت مدير الصحة إلى أن الحملة، ستسهدف 13427 طفلاً من خلال 40 مركزاً صحياً و33 فريقاً جوالاً على مستوى محافظة الحسكة، ومن خلال 297 عاملاً مشاركاً فيها، وسيتولى جميعهم عمليات الإشراف والإمداد وتقديم الخدمة وإعطاء جرعات اللقاح لفئة الأطفال المستهدفة.

الوطن أون لاين