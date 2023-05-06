فريق تشرين يواجه الشباب السعودي في تحدٍ جديد

يبدأ فريق تشرين في الرياض جولة جديدة من التحدي بمباراته الأولى يوم غد الأحد في الثامنة والنصف مساء على ملعب الملك فيصل بن فهد بمواجهة فريق الشباب السعودي ضمن مباريات الدور الثاني المؤهل لدوري المجموعات من البطولة العربية (كأس الملك سلمان).

وتعتبر هذه المباراة على أرض تشرين الافتراضية، ويلعب الفريقان مرة أخرى يوم الخميس القادم على الملعب نفسه وبالتوقيت ذاته وتعتبر المباراة الثانية على ارض الشباب.

وكان تشرين في الدور الأول التأهيلي تجاوز المريخ السوداني بالفوز عليه بهدف رغم فوز المريخ ذهاباً بهدفين لهدف، فتأهل تشرين لخاصية الهدف بأرض الخصم، وتجاوز الشباب السعودي فريق القوة الجوية العراقي بفوزه 4/صفر وكان الفريقان تعادلا ذهاباً بهدف لهدف.

تشرين استعد للمباراة عبر لقاءات الدوري وحقق الفوز على الوحدة قبل سفره بهدفين نظيفين ويواصل تمارينه اليومية منذ وصوله الرياض مساء الخميس الماضي بإشراف المدرب محمد عقيل ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية بمواجهة فريق كبير، الروح المعنوية للاعبي البحارة كبيرة والأجواء جيدة ولا شيء يعكر صفو الفريق ويمنعه من تقديم مباراة كبيرة.

الوطن أون لاين