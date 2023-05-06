انخفاض بدرجات الحرارة والجو ربيعي معتدل

06-05-2023

انخفاض بدرجات الحرارة والجو ربيعي معتدل

يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة  لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي، مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كيلو متراً في الساعة مثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج

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