إدخال بئر التياس 3 الغازي بالإنتاج

في افتتاح جولته اليوم على ريف حمص، قام وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور المهندس فراس قدور بوضع بئر التياس 3 بالإنتاج بواقع 300 ألف متر مكعب من الغاز الخام يومياً.

ويعتبر حقل التياس من التراكيب الغازية الجديدة والذي يدخل بالإنتاج للمرة الأولى، ويقع شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كم وقد كان ثمرة للخبرات الوطنية في الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز التي حددت موقع التركيب والبئر وقامت بعمليات حفر البئر وتمديد الخط وتوصيل البئر حتى مرحلة وضعه بالإنتاج والاستثمار، ومن المخطط الانتقال إلى حفر بئر التياس 4 في نفس التركيب الغازي.

وأثنى الوزير أثناء لقاء العاملين في الموقع على جهودهم الكبيرة والمثمرة وأكد امام طواقم الحفر و إدارات مؤسسات وشركات الوزارة على أهمية الدور الوطني الذي يقومون به في دعم الإنتاج وتعويض الفاقد.

رافق الوزير في جولته كل من معاون الوزير والمدراء العامين للمؤسسات والشركات المعنية.

وزارة النفط