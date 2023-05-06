تركيا توافق على إنسحاب من الأراضي السورية بشرطين

06-05-2023

تركيا توافق على إنسحاب من الأراضي السورية بشرطين

أبلغت أوساط القرار التركية الوسيط الروسي مع الجمهورية السورية بان الجانب التركي مستعد بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا ولأول مرة بصورة مباشرة لتشكيل لجنة أمنية حدودية ثنائية مع سورية تبحث نقطة محددة وهي انسحاب القوات التركية الموجودة في العمق السوري الى خطوط ترسيم الحدود الدولية .

واعتبر مصدر مطلع على التفاصيل ان التوصل الى هذه المسالة تطور لافت وكبير في بناء تفاهمات تركية سورية في المرحلة المقبلة .

ويشترط الأتراك للانسحاب عدة كيلو مترات في مناطق حدودية سورية بعد موافقتهم على فتح المعابر التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة تضمن تفاهمات أمنية الطابع مع وجود مظاهر سيادية سورية في اي منطقة جغرافية تنسحب منها نقاط المراقبة التركية .

كما يشترط الأتراك لتوقيع إتفاق خاص بإنسحاب مراقباتهم الأمنية على الحدود ان تضمن موسكو اي ترتيب يتفق عليه هنا .

ويبدو ان الجانب السوري وافق على هذه القيود وبدأت سلسلة إتصالات فنية أمنية لكن عبر روسيا على ان تصبح ثنائية ومشتركة بعد الانتخابات الرئاسية التركية .


رأي اليوم

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