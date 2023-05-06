تركيا توافق على إنسحاب من الأراضي السورية بشرطين

أبلغت أوساط القرار التركية الوسيط الروسي مع الجمهورية السورية بان الجانب التركي مستعد بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا ولأول مرة بصورة مباشرة لتشكيل لجنة أمنية حدودية ثنائية مع سورية تبحث نقطة محددة وهي انسحاب القوات التركية الموجودة في العمق السوري الى خطوط ترسيم الحدود الدولية .

واعتبر مصدر مطلع على التفاصيل ان التوصل الى هذه المسالة تطور لافت وكبير في بناء تفاهمات تركية سورية في المرحلة المقبلة .

ويشترط الأتراك للانسحاب عدة كيلو مترات في مناطق حدودية سورية بعد موافقتهم على فتح المعابر التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة تضمن تفاهمات أمنية الطابع مع وجود مظاهر سيادية سورية في اي منطقة جغرافية تنسحب منها نقاط المراقبة التركية .

كما يشترط الأتراك لتوقيع إتفاق خاص بإنسحاب مراقباتهم الأمنية على الحدود ان تضمن موسكو اي ترتيب يتفق عليه هنا .

ويبدو ان الجانب السوري وافق على هذه القيود وبدأت سلسلة إتصالات فنية أمنية لكن عبر روسيا على ان تصبح ثنائية ومشتركة بعد الانتخابات الرئاسية التركية .



رأي اليوم