السوريون على موعد مع «صيف  قاس حرارياً» و درجات مرتفعة

كشف رئيس الجمعية الفلكية السورية، الدكتور محمد العصيري أننا “مُقبلين على صيف قاس حرارياً إلى حد ما”، نافياً الكلام المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول “غياب ملامح الصيف المعتادة هذا العام، وبأننا سنشهد صيفاً معتدلاً”، موضحاً، أن “الواقع في الحقيقة عكس ذلك”.

وأرجع “العصيري” الأسباب إلى أنه “هناك زيادة كبيرة في نسبة غازي ثاني أوكسيد الكربون والميتان بالجو جرّاء الاحتباس الحراري الحاصل، إضافةً إلى نشاط شمسي ملحوظ والذي من المتوقّع استمراره حتى عام 2025”.

وأضاف “العصيري”، أن “هذه الأسباب أثرت على شتاء سوريا والعالم هذا العام، وسيستمر تأثيرها هذا الصيف أيضاً من خلال الارتفاع الحروري للأرض وزيادة درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية”.

وأوضح “العصيري”، أن “التوقعات بأن يكون صيف هذا العام عالي الحرارة منطقية وعلمية، باعتبار أنه لم يتغيّر أي عامل يساهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، ولم تقم أي دولة بأي إجراء على هذا الصعيد للتخفيف من حدة المشكلة، أو تنفيذ بنود مؤتمر باريس للمناخ”.

يُشار إلى أن “الأرقام القياسية التي يتم تسجيلها من عام لآخر، ومن شهر لآخر، تمثل خطراً كبيراً للغاية على العالم، فهي تسبب زيادة سخونة الأرض، وتوسع ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تهدد ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه والإضرار بالكائنات الحية”، بحسب ما أفاد به “العصيري” في وقتٍ سابق.

وذكر “العصيري”، حينها، أنه “إذا استمرت درجات الحرارة بالارتفاع، كما يتوقّع العلماء، سنواجه مشكلات الفيضانات العملاقة، الجفاف، ودمار كامل لبعض المناطق”.

الجدير ذكره، أن “العصيري” سبق وأكّد من وجهة نظر “فلكية” أن الشمس “بريئة” من هذه التغيّرات الطارئة، بالرغم من نشاطها الملحوظ خلال الآونة الاخيرة، والمتمثل بوجود عدد من البقع على سطحها.

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