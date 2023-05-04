ضبط ١٢ حالة تهريب أغنام.. وإجراءات للحدّ من تهريبها

أكدت مديرية الجمارك أنه تم ضبط ١٢ قضية تهريب حيث تم تحصيل الغرامات المتوجبة منذ بداية العام الحالي من خلال الضابطات الجمركية التابعة لها.

وأضافت: إنه تم اتخاذ الإجراءات للحد من تهريب الأغنام منها: عدم تنظيم أي بيان نقل مواشي لأي شخص في حال وجود بيان سابق باسمه غير مبرأ.

وأن يكون أقرب مركز جمركي (أمانة، ضابطة، منطقة) هو المقصد في المحافظات الأخرى وتتم المشاهدة من قبل الأمانة أو المفرزة مع رئاسة الضابطة أو رئاسة المنطقة.

حيث تقوم مديرية الزراعة بتأشير هذه البيانات بالاشتراك مع جمارك المقصد وذكر رقم وتاريخ الحيازة الجديدة لها وبذلك يتم تثبيت هذه المواشي ضمن الجداول الإحصائية لدى مديريات الزراعة.

وبينت مديرية الجمارك أنه تم عقد اجتماع مع ممثلين عن الجهات المعنية، حيث تضمن تكليف الأمانات الجمركية بتنظيم البيانات المتعلقة بذلك، إضافة إلى وثيقة الحيازة.

وكذلك اعتماد الوثيقة الصادرة عن وزارة الزراعة كنموذج موحد لجميع حالات نقل وحيازة الحيوانات الحية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ويتم تنظيم البيان الجمركي على أساس الوثيقة.

ولتخفيف الأعباء والتكاليف عن مربي الأغنام من عناء الحضور للأمانات تم إرسال كتاب إلى وزارة الزراعة للتنسيق مع الأمانات الجمركية التي تنظم بيانات الحيازة لديهم لتحديد موعد للمربين الذين حدث لديهم نفوق أو ولادات بالاستناد إلى محاضر وكتب صادرة عن دوائر الزراعة وعلى مسؤوليتها من أجل قيام موظف مختص من الأمانة بالكشف وتثبيت النفوق على وثائق أصحاب العلاقة واستكمال الإجراءات دون الحاجة لمراجعة أصحاب العلاقة الأمانة الجمركية المختصة.



تشرين

