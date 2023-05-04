تمخضت الحكومة فرفعت سعر قمح الفلاحين 500 ليرة !

بعد احتجاجات فلاحية وشعبية كثيرة رفعت اللجنة الاقتصادية في اجتماع لها برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ ٢٥٠٠ ل.س لكل ١ كغ متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح ويضاف إليها مبلغ قدره ٣٠٠ ل.س لكل ١ كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح بحيث يصبح السعر النهائي ٢٨٠٠ ل.س لكل ١ كغ.

وكان وزير الزراعة في سوريا، المهندس محمد حسان قطنا، وعد في وقت سابق بتعديل أسعار استلام القمح والشعير، خلال مؤتمر الحبوب القادم.

وقال قطنا إن العمل جار لتعديل أسعار استلام القمح والشعير، ووعد بأن هذا الأمر سيقر خلال مؤتمر الحبوب المزمع عقده قريباً.

وكان رئيس اتحاد الفلاحين أحمد الإبراهيم قد صرح أن مؤتمر الحبوب سينعقد خلال شهر أيار، وأن الفلاحين يعولون على هذا المؤتمر لتعديل أسعار القمـح والشعير التي أقرتها الحكومة مؤخراً. وقال الإبراهيم أن سعر 3000 ليرة سورية للكيلو “قد يكون مقبول”.مشيراً إلى أن زراعة القمح في سوريا تحتاج إلى دعم، ويجري العمل على زيادة المساحات المزروعة، لتعود سوريا كما كانت من حيث الإنتاج.

وكانت الحكومة السورية قد حددت سعر استلام مادتي القمح والشعير بما يعادل (2300 ليرة لكيلو القمح و2000 ليرة لكيلو الشعير)، وأثار هذا القرار استياء الاتحاد العام للفلاحين والمعنيين بالشأن الزراعي والاقتصادي، باعتباره سعر قليل جداً، مقارنة بالتكاليف التي يتحملها الفلاح.