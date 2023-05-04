إغلاق محطات وقود وتغريم محلات ومخابز في حماة

04-05-2023

إغلاق محطات وقود وتغريم محلات ومخابز في حماة

أغلقت حماية المستهلك في حماه 4 محطات وقود لمدة 90يوما، لارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة تتعلق بالاتجار بالمحروقات، كما نظمت المديرية، 24 ضبطا آخر، وبلغت قيمة التغريم 24 مليون ليرة سورية.

حيث تم إغلاق محطة(الخليل،جورج السعد، شيخ طه) مدة 90 يوم إضافة لإغلاق محطة غياث الحاج حسن مدة 30 يوم، وتنظيم ضبط الإتجار بالمحروقات(بينزين،غاز،مازوت) بحق أ.الجمل ومصادرة الكميات وتغريم المخالف بمبلغ نحو 1 مليون ليرة سورية.

كما نظمت المديرية، 4 ضبوط للاتجار بالخبز التمويني بكمية نحو 2300 ربطة عبر التلاعب بقطع الخبز وفق البطاقة الألكترونية بحق المعتمدين: ك.حبق، ف.راشد، ت.عيسى، خ.جناد، وتغريم المخالفين بمبلغ نحو 10 مليون ليرة سورية، وتنظيم 4 ضبوط بيع الخبز التمويني بسعر زائد بحق كل من:أ.الديب، ح.فطراوي، ع.السمير، أ.فطراوي).

وضبط إنتاج وتوزيع خبز سئ الصنع بحق مخبز الأسطة، و2 ضبط نقص في بطاقة البيان بحق( أ.حبيب،ي.زمزوم) وتغريم المخالف بمبلغ نحو 11 مليون ليرة سورية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...