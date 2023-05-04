أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة العربية في قمة الرياض واردة جدا

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن عودة سوريا إلى الجامعة خلال القمة المرتقبة في السعودية “واردة جدا”، مشيرا إلى أن الأمر يجب أن يتم على مراحل.

ولفت أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء، إلى أن عودة دمشق لمقعدها الشاغر منذ 2011 “يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تقدم دعوة إلى سوريا”، مضيفا أنه “عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية”.

وأكد أبو الغيط أنه “مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدا أن يحدث”.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في الرياض في 19 مايو الجاري.

المصدر: الشرق