حمص.. ارتفاع أسعار الأسماك «رغم زيادة الانتاج ومسؤول يوضح السبب!!

كشف مدير فرع الهيئة العامة للثروة السمكية في حمص، المهندس وسيم قصراوي، عن ارتفاع تكاليف إنتاج الأسماك في محافظة حمص، رغم ازدياد إنتاجها مقارنة بالعام الفائت 2022.

وأكد قصرواي في حديث لموقع "أثر برس" المحلي، أن ارتفاع أسعار الأسماك في السوق رغم زيادة اﻹنتاج، يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من محروقات وعلف وأجور نقل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الصيد.

ولفت قصراوي، أن سبب زيادة اﻹنتاج يرجع لبيع إصبعيات سمكية للمزارع المرخصة والسدود المستثمرة.

وفي سياق متصل، نفى قصراوي، وجود حالات نفوق أسماك جماعي في بحيرة قطينة بريف حمص الجنوبي، مضيفا "لم يلاحظ أي حالات نفوق جماعي للأسماك".

وبحسب قصرواي، "منع الصيد في هذه الفترة من كل عام من منتصف شهر آذار وحتى نهاية أيار، مشيرا إلى أن الأسماك الموجودة في الأسواق هي إنتاج مزارع.

وبيّن أنه خلال هذه الفترة يتم تسيير دوريات يومياً راجلة وبالزوارق لمنع الصيد ضمن البحيرات وفي حال ضبط أي مخالفة يتم مصادرة أدوات الصيد وتنظيم ضبط بحق المخالف وإحالته للقضاء إضافة إلى دوريات على محال بيع الأسماك لتدقيق الفواتير وأنواع الأسماك الموجودة ومصدرها.



ومؤخرا تداول السوريون عبر منصات التواصل اﻻجتماعي، أخبارًا عن "نفوق أسماك" بشكل جماعي، في بحيرة قطينة، خاصة بعد انتشار أسماك في اﻷسواق بكميات كبيرة.