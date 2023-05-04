إقبال شديد على شراء الذهب رغم ارتفاع أسعاره

شهدت أسعار الذهب أمس ارتفاعاً جديداً بمقدار 10000 ليرة، في السوق المحلية ليصل سعر مبيع الغرام عيار 21 إلى 445000 ليرة، و444000 ليرة شراء، كما سجل الذهب عيار 18 مبيع 381429 ليرة للغرام، و380429 ليرة شراء وفقاً لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي بيّن أن أسعار الذهب مرتبطة بسعر الأونصة عالمياً والتي بلغت اليوم 2017 دولاراً، مسجلة 30 دولاراً زيادة عن الأمس، ما ينعكس بشكل ملحوظ على أسعار الذهب محلياً بعلاقة طردية.

وعن آثار ارتفاع أسعار الذهب محلياً أكد جزماتي أن هذا الارتفاع لا يؤثر أبداً على مخزن المركزي من الذهب، موضحاً أن آثاره تنعكس محلياً في سوق الذهب بالإقبال الشديد من المواطنين على الشراء رغم ارتفاع أسعاره وهو سبب غير معروف وأساساً غير صحيح، لأنه خلال لحظة قد ينكسر سعر الأونصة وبالتالي ينخفض سعر مبيع غرام الذهب.

وعن أنوع الذهب المرغوبة بالشراء خاصة مع ارتفاع أسعاره أوضح جزماتي أن نسبة 65 بالمئة من عمليات الشراء تكون ليرات ذهبية وأونصات، وما تبقى تكون مشغولات وأغلبها عيار 21، مشيراً إلى أن الجمعية تفضل شراء المواطن للمشغولات والمصوغات كي يستفيد من اكتنازها بجانب ومن التزين بها من جانب آخر، كما أنه لا خطر أبداً على الاقتصاد المحلي من عمليات الشراء هذه لأن الصاغة أثناء التصنيع يقومون بشغله ليرات أو مصوغات من دون أن يفقد المعدن قيمته.

وعن فروق المبيع التي يلمسها المواطن بين سعر الغرام المحدد من قبل الجمعية والمبالغ المطلوبة من الصاغة والتي قد تصل لفرق «40 – 50» ألف ليرة بالغرام الواحد بحجة أجرة الصياغة، أشار جزماتي إلى أن الجمعية بصدد دراسة مشروع لتحديد أسعار الصياغة وتوحيدها وفق قوائم مصنفة بالغرامات والأنواع وتعميمها على الصاغة لوجوب الالتزام بها.

وعن قيام الصاغة بخفض سعر غرام الذهب عند المبيع بحجة كثرة استخدامه وخسارته بين جزماتي أن مدة الاستخدام قد تفقد القطعة الذهبية من قيمتها بحدود 50 سم لا أكثر، وعند المبيع يقوم المواطن بإرفاق الورقة الخاصة بالقطعة الذهبية وبحساب عدد الغرامات للقطعة بميزان الذهب وله الحق برؤيته، مضروباً بسعر غرام الذهب المحدد من قبل جمعية الصاغة، علماً أنه لا يجب على المواطن تسديد أجور الصياغة عند المبيع لأنه يكون سددها مباشرة عند الشراء.

وشدد جزماتي على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة النظامية تحت طائلة المساءلة القانونية، داعياً المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة النظامية.

الجدير بالذكر أنه وبالتوازي مع ارتفاع غرام الذهب شهد سعر الليرة الذهبية من عيار 21 ارتفاعاً لتسجل سعر مبيع 3800000 ليرة، أما الأونصة من عيار 995 سجلت سعر مبيع 16586000 ليرة سورية.



الوطن