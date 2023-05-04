محاولة اغتيال الرئيس بوتين

أفاد مصدر روسي مسؤول عن مكان تواجد الرئيس الروسي فلايمير بوتين اثناء محاولة اغتياله ليلة امس خلال الهجوم الذي وقع على الكرملين بواسطة طائرات مسيرة ، وعلى غرار الموقف من اسرائيل قالت الخارجية الاميركية انه يحق لاوكرانيا الدفاع عن نفسها

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في “نوفو أوغاريوفو”، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

واعلنت روسيا عن محاولة اوكرانية لاغتيال الرئيس بوتين وتوعد الكرملين بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق أوكرانيا طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا وهو بحاجة للانتقام.

وتابع المنشور:“وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين”.

وقد نشرت لقطات لهجمات الطائرتين، فيما قالت روسيا أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

وفي اول تعليق لواشنطن على الهجوم, قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القرار يعود لأوكرانيا بشأن اختيار كيفية الدفاع عن نفسها. وأوضح بلينكن أنه اطلع على التقارير عن الهجوم على الكرملين، زاعما أنه “لا يمكننا تأكيد صحتها”.



وكالات