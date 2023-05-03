أكثر من 3500 طن من الدقيق إنتاج مطحنة اليرموك بدرعا

أثبت عمال مطحنة اليرموك في درعا والبالغ عددهم 61 عاملاً إصرارهم على تجاوز صعوبات العمل وضمان استمرار الإنتاج وتأمين جزء مهم من احتياج المخابز العامة والخاصة من الدقيق.

وعلى الرغم من صعوبات العمل المتمثلة بقلة الكوادر وقدم خط الإنتاج الوحيد وحاجته الدائمة للصيانة، فقد انتجت المطحنة في الربع الاول من العام الحالي نحو 3526 طناً من الدقيق بقيمة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ليرة.

وحسب مدير المطحنة عمار المقداد أن احتياج المحافظة من الدقيق يوميا يصل إلى نحو275 طنا، يتم تامين جزء منها من خلال عمال المطحنة الوحيدة في محافظة درعا، والباقي من مطاحن المحافظات.

وأضاف: إن العمال يعملون في ظروف صعبة و على خط إنتاج واحد تصل طاقته الإجمالية إلى 110 أطنان يومياً، مع وجود خط آخر خارج عن الخدمة من بداية الأزمة و خط كومباكت منفصل عن المطحنة الرئيسية بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و 40 طناً يومياً ومتوقف بسبب عدم وجود كوادر كافية لتشغيله.

من جهته قال رئيس قسم “الصويل” في المطحنة المهندس خليل العوض بتصريح مماثل: إن عدد عمال القسم بلغ 12 أملاً موزعين على ثلاث فترات يعملون على استلام الاقماح و تنظيفها و إكسابها الرطوبة اللازمة للطحن، ما يضمن استمرار العمل على مدار الساعة.

رئيس قسم الطحن عمر السالم بين بتصريح مماثل أن عمال القسم البالغ عددهم 14 عاملاً يقومون على مدار الساعة بطحن الأقماح الواردة تمهيدا لتوزيعها على الأفران العامة و الخاصة، وفق أفضل المواصفات رغم الظروف الصعبة.

ودعا عدد من العمال ومنهم محمد مسالمة إلى تحسين ظروف العمل و زيادة عدد العمال وتحسين الوجبة الغذائية و زيادة تعويضات طبيعة العمل والحوافز والعمل الإضافي إضافة الى تحديث خطوط الإنتاج.

