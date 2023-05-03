هاكرز يستهدفون مواقع أحزاب إسرائيلية ردا على قصف سوريا

قامت مجموعة قراصنة (هاكرز)، بمهاجمة مواقع أحزاب سياسية في إسرائيل، بعد وقت قصير من قصف جوي شنته الأخيرة على مدينة حلب.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء: “بعد الهجوم الذي وقع الليلة في سوريا، والذي نُسب إلى إسرائيل، زعمت مجموعة الهاكرز أنونيموس سودان أنها هاجمت عدة مواقع للحزب”.

وأوضحت أن من بين الأحزاب المستهدفة حزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة، يائير لابيد، و”عوتسما يهوديت” بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

وأعلنت المجموعة عبر صفحتها على “تلغرام”، أنها بدأت بمهاجمة مواقع الأحزاب الإسرائيلية، مضيفة: “سوريا نحن معك”.

وقال مصدر عسكري سوري، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إن عسكري قتل وأصيب 7 آخرون بجروح، بينهم مدنيين اثنين، جراء العدوان الإسرائيلي على حلب.

ولفت المصدر العسكري إلى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ في اتجاه جنوب شرقي حلب، مستهدفًا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب.

وخلال الشهر الأخير، شنت “أنونيموس سودان” سلسلة من الهجمات الالكترونية استهدفت بما في ذلك موقع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد”، وهيئة البث الرسمية وشركة المياه، والجامعات الإسرائيلية الحكومية.