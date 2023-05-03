السوري محمد الديباجة يحصد براءة اختراع ثانية في اليابان

نال اليوم الدكتور “محمد الديباجة” الأستاذ المساعد في معهد أبحاث النقل المتقدم في جامعة “كانازاوا” اليابانية. براءة الاختراع الثانية له هناك، والأولى من مكتب براءات الاختراع باليابان. والمتعلقة بكيفية ضمان تموضع دقيق للسيارات ذاتية القيادة في الظروف الجوية و البيئية الصعبة.

وقال ديباجة عبر صفحته في “فيسبوك”، أنه وبعد خمسة سنين من التسجيل و المراجعة و التعديل، تم اقرار براءة الاختراع الثانية له. إلا أنها الأولى التي يتم فحصها بواسطة مكتب براءات الاختراع في اليابان للتحقق من أصالة الفكرة على المستوى الدولي. و ثم إقرارها و إصدار شهادة براءة الاختراع رسمياً، وتسجيلها دولياً.



وشرح “الديباجة” خلال منشورهمضمون براءة الاختراع. المتعلقة بالتموضع الدقيق للسيارات ذاتية القيادة في الظروف الجوية و البيئية الصعبة كالثلوج و الأمطار و أسطح الطرق القديمة.

وماينجم عنها من اختلافات كبيرة في بيانات الحساسات أثناء القيادة الذاتية بالمقارنة مع الخرائط الرقمية. التي يتم توليدها باستخدام بيانات في الظروف البيئية و الجوية العادية. ما يسبب أخطاء بتموضع السيارة في العالم الحقيقي و انحراف مسارها و بالتالي الحوادث المرورية.

وأشار “الديباجة” أن الفكرة من استخدام الذكاء الاصطناعي، هو إعادة بناء بيانات الحساسات، ويشمل إزالة تأثير الثلوج و الأمطار. و إعادة توليد خطوط الحارات افتراضياً بناء على تعلم الأنماط القياسية للطرق وطريقة التوزيع بين الحارات والطرق والعلامات الأخرى. بطريقة تشبه ما يقوم به الإنسان بمثل تلك الظروف.

يذكر أن الإنجاز الحالي ليس الأول لـ”ديباجة”، الذي حصد عام 2020 المرتبة الثانية عن محاضرته التي قدمها في المؤتمر التخصصي العالمي. الأضخم لوسائل النقل الذكية IEEE-ITSC 2020 في اليونان، والذي يعتبر المنصة التخصصية الأضخم لشركات السيارات و الباحثين في مجال السيارات ذاتية القيادة. و تكنولوجيا أنظمة مساعدة السائق.