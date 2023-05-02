02-05-2023
فوز الجيش والكرامة على حطين والحرية في سلة المحترفين
اختتمت مساء اليوم الثلاثاء مباريات المرحلة الثانية من إياب سلة المحترفين بلقاءين حيث تغلب الجيش على ضيفه حطين بواقع ١١٣-٦٠ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بصالة الفيحاء بدمشق في مباراة كانت السيطرة فيها للجيش الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء.
وفي حلب عاد الكرامة بنقاط الفوز بعدما تفوق على مستضيفه الحرية بواقع ٨٠-٦٩ بعد مباراة متوسطة المستوى الفني مع أفضلية واضحة للكرامة.
وكانت مباريات المرحلة الثانية قد افتتحت يوم الأحد بفوز الوحدة على تشرين102-65، وفوز أهلي حلب على الوثبة 109-83، وفوز النواعير على الطليعة 110-56.
الوطن
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