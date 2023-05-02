بمشاركة ٣٠ نحالاً.. انطلاق فعاليات سوق العسل بدمشق

تستضيف أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق على مدار ١٤ يوما سوق العسل. HONEY MARKET، بمشاركة ٣٠ نحالاً من مختلف المحافظات السورية.

السوق الذي تنظمه السورية للحرف، يأتي في إطار تسليط الضوء على منتجات العسل السوري بكل أنواعه وترويجه إلى المستهلك بشكل مباشر عبر الأكواخ الخشبية، حسبما أكده مدير العلاقات العامة وسيم بندقجي لـ "الوطن أون لاين".

وحول الخطة المقررة لفعاليات السوق، بين بندقجي أنه سيتم التنسيق مع مطربين وفرق موسيقية لإحياء عدد من الحفلات على أرض السوق، مشيراً إلى أن رسم الدخول سيسجل ٥ آلاف ليرة عن كل شخص، ومجاناً إلى ما دون ١٢ عاماً.

كما لفت بندقجي إلى تسعيرة التذكرة أيام الحفلات المقررة أيام السوق، حيث ستزيد عن المحددة سابقاً وفقاً لكل حفل غنائي وفعالية.

الوطن أون لاين