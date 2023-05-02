الشرطة الهولندية تعتقل رجلاً أوكرانياً يحمل رخصة قيادة مزيفة باسم "بوريس جونسون"!



فوجئت الشرطة الهولندية بعد أن اعتقلت رجلاً أوكرانياً بسبب القيادة تحت تأثير الكحول عندما وجدت أنه يحمل رخصة قيادة باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "بوريس جونسون"، وتحتوي على صورته وتاريخ ميلاده الصحيح.

وتُظهر البيانات على رخصة القيادة الأوكرانية المزيفة، أنه تم إصدارها في عام 2019 وهي سارية حتى نهاية العام 3000.

وقال المتحدث باسم الشرطة "ثيس دامسترا" إن الضباط حققوا في حادث بعد منتصف ليل الأحد 30 نيسان بقليل عندما اصطدمت سيارة بعمود بالقرب من جسر "إيما" في مدينة "غرونينغن" الشمالية، تم التخلي عن السيارة ولكن تم إبلاغ الشرطة في وقت لاحق أن السائق كان يقف على الجسر حيث تم القبض عليه.

وأضاف "دامسترا": "عثرت الشرطة معه على رخصة قيادة مزورة تخص بوريس جونسون، لكن لسوء الحظ بالنسبة لهذا الشخص، لم يستطع خداعنا في تزويره".

ولم تستطع الشرطة تحديد مكان صنع الوثيقة المزورة، لكن المراسلة السابقة لمحطة الإذاعة العامة NOS في روسيا "كيسيا هيكستر" قالت في تغريدة نشرتها الإذاعة إن "رخص القيادة المزيفة يمكن شراؤها بسهولة في المحلات السياحية في أوكرانيا".