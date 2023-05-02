الجيش الأردني: إحباط عملية تهريب مخدرات من سوريا

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وأسفرت العملية عن مقـ. ـتل مهرب وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري.

وقالت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية: “أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية، مساء الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، أسفرت عن مقـ. ـتل مهرب وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري”.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”، مضيفا أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك والرماية المباشرة عليهم.

وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 133 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري نوع كلاشينكوف وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن “القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب بكل قوة وحزم، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمنه واستقراره”.

وفي وقت سابق، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأردني، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.



وكالة الأنباء الأردنية بترا