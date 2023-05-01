سرقت منزل مخدومها في ريف دمشق لشراء منزل في حمص

01-05-2023

سرقت منزل مخدومها في ريف دمشق لشراء منزل في حمص

ادعى أحد المواطنين إلى مركز شرطة ضاحية الأسد في ريف دمشق بسرقة مبلغ مالي من منزله يقدر بحوالي خمسة عشر ألف دولار أمريكي وخمسة ملايين ليرة سورية.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم حصر الشبهة بخادمة كانت تعمل لديه ملقبة (أم ربيع) يجهل اسمها مقيمة في محافظة حمص، وتم إلقاء القبض عليها وإحضارها إلى مركز الشرطة وتبين أنها تدعى (نسرين. ز) وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بسرقة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي من منزل مخدومها على عدة دفعات وقيامها بشراء منزل في محافظة حمص بالمال المسروق، وعثر بحوزتها على مبلغ ( 200 ) دولار أمريكي ومبلغ مائة ألف ليرة سورية كانت قد سرقتهم في آخر مرة حضرت إلى منزل المدعي. 

مازالت التحقيقات مستمرة معها وسيتم تقديمها إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية

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