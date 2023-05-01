6 عضات كلب و 3 لدغات عقرب بالقنيطرة خلال أسبوع

كشف مدير عام مشفى أباظة بشار حلاوة أن قسم الإسعاف استقبل 500 حالة إسعافية خلال أسبوع ( عطلة الأعياد ) ، و تم قبول 70 حالة في كل الشعب ، إضافة إلى 8 في قسم الجراحة العامة ( 2 شك زائدة و حالة واحدة لكل من التهاب حويضة و كلية و فتق و خداج و انسداد أمعاء و كسر ظنوب ) .



و أوضح حلاوة أن من بين الحالات التي استقبلها قسم الإسعاف 6 حالات عضات كلب و 3 لدغات عقرب و 5 انفجار أجسام غريبة و 58 رضوضا و 2 حوادث سير و 20 حالة سقوط و 17 حالة كسر و 17 حالة إسهال و 3 وفيات .



و أشار مدير مشفى أباظة إلى إجراء 9 عمليات قيصرية و 22 ولادة طبيعية ( خلال اسبوع ) .

يذكر أن المشافي الحكومية تفتقر إلى لقاح الكلّب .

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